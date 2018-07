Huawei verwacht geen sancties van VS zoals concurrent ZTE

"Het zou moeilijk voor te stellen zijn", antwoordt Huawei-topman Ken Hu tegen Franse krant Le Journal du Dimanche op de vraag of hij Amerikaanse sancties verwacht.

"Tien jaar geleden hebben we een systeem opgezet dat onze exporten controleert, en dat is zeer efficiënt geworden. Ons beleid is om nauwkeurig alle wetten en reguleringen te implementeren zoals die worden voorgesteld door Europa, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten", aldus Hu.

Hu werd ook gevraagd of Huawei zou kunnen overleven zonder Amerikaanse componenten, een van de sancties die ZTE in eerste instantie kreeg opgelegd. "We moeten open zijn en de beste technologieën kiezen, de beste producten. Daarom blijven we dit jaar Amerikaanse chips kopen", zegt de Huawei-topman.

Sancties ZTE

Eerder dit jaar werd het gebruik van Chinese smartphones zoals die van Huawei afgeraden door Amerikaanse inlichtingendiensten zoals de CIA, FBI en NSA. Huawei-topman Hu hekelde destijds de volgens hem onnodige Amerikaanse achterdocht richting zijn bedrijf.

In april kreeg Chinese smartphonemaker ZTE sancties opgelegd, omdat het Amerikaanse apparatuur aan Iran verkocht. ZTE kreeg onder meer een handelsverbod opgelegd, waardoor het geen zaken kon doen in de VS en ook geen Amerikaanse producten naar China kon importeren.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf ZTE echter een tweede kans. De sancties werden omgezet in een boete van 1 miljard dollar (omgerekend zo'n 850 miljoen euro). Daarnaast moet ZTE nog eens 400 miljoen dollar op een tussenrekening plaatsen. ZTE en het Witte Huis werken aan het permanent opheffen van de sancties.

De VS onderzoekt nog of Huawei tegen de regels in handelde met Iran.

Android-alternatief

Amerikaanse wetsmakers vroegen ook Google te overwegen om niet meer met Huawei samen te werken. Amerikaanse telecomgigant AT&T stopte eerder dit jaar met het verkopen van Huawei-toestellen.

In mei verbood het Amerikaanse ministerie van Defensie de verkoop van telefoons van Huawei en ZTE op militaire basissen.

Huawei zou voor de zekerheid werken aan een eigen alternatief voor Android. Bij verregaande sancties van de VS zou het bedrijf het Amerikaanse Android niet meer mogen gebruiken.

Huawei zou zo'n alternatief al sinds 2012 onderzoeken, toen er ook al sprake was van Amerikaanse sancties tegen Chinese bedrijven. Huawei maakt zijn eigen chips, en gebruikt daarom minder Amerikaanse apparatuur dan veel andere Chinese telefoonmakers.

