'Twitter schorste 70 miljoen accounts in mei en juni'

Sinds oktober vorig jaar is het aantal opgeschorte accounts meer dan verdubbeld, bevestigt Twitter aan The Washington Post.

Twitter is strenger gaan optreden tegen mensen die het platform misbruiken. Daarbij gaat het onder meer over de verspreiding van nepnieuws en misleidende informatie. In maart werden nog veranderingen in het algoritme aangekondigd waarmee slecht gedrag herkend kon worden.

In juni werd een bericht door Twitter gepubliceerd, waarin het bedrijf uitlegde hoe het spam en misbruik aanpakt. Daarin stond dat wekelijks tien miljoen accounts werden gecontroleerd op authenticiteit. Gebruikers moesten daarvoor hun account bevestigen via een telefoonnummer of e-mailadres.

Het verwijderen van accounts kan volgens een ingewijde van The Washington Post tot gevolg hebben dat het aantal gebruikers van Twitter in het tweede kwartaal is gedaald. Daarop reageerde het bedrijf niet.