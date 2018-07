Virtuele Pokémon-achtige politieagenten bedreigen is niet strafbaar

Dat heeft de rechtbank van Rotterdam beslist in de zaak die draait om een bericht dat eind 2016 door de verdachte online gezet werd. Daarin beschreef zij een fictief en op de smartphonegame Pokémon Go gebaseerd spel.

In Pokémon Go, dat in 2016 erg populair was, is het de bedoeling een zogenaamde Pokéball tegen een Pokémon te gooien. De beschreven parodie gebruikte de afbeeldingen van Pokémons met hoofden van politieagenten die op 12 november 2016 arrestaties verrichten tijdens de aankomst van Sinterklaas in Maassluis.

De Pokéball was vervangen door een baksteen, waarmee de virtuele agenten bekogeld zouden moeten worden. Het bericht benadrukte dat het spel geen echte app heeft, maar dat het in de echte wereld gespeeld moet worden. Volgens de officier van justitie valt dat onder bedreiging, omdat "mensen worden opgeroepen een echte politieman op te zoeken en hem of haar met een baksteen het hoofd in te slaan".

In de aanklacht verwijst het Openbaar Ministerie echter niet naar de vermeende bedreiging van echte politieagenten. Omdat de virtuele figuurtjes geen personen zijn, is hier geen sprake van bedreiging, aldus de rechter.