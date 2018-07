Europarlement: 'Data Europese burgers onvoldoende beschermd door VS'

Een meerderheid van het Europarlement stemde donderdag voor een resolutie, waarin staat dat de VS beter aan Europese regels voor databescherming van burgers moet voldoen. Gebeurt dat niet voor september 2018, dan moet het zogeheten Privacy Shield-akkoord worden opgeschort, vindt een meerderheid.

Het privacyakkoord tussen de EU en de Amerikaanse regering moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens van Europese burgers voldoende beschermd worden, als ze in de VS zijn opgeslagen. Het akkoord is sinds 2016 de opvolger van Safe Harbor, dat EU-burgers volgens Europese rechters onvoldoende bescherming bood.

In het privacyschild staat beschreven hoe Amerikaanse bedrijven met gegevens van Europese burgers moeten omgaan. De data mogen niet zomaar aan Amerikaanse opsporingsdiensten overhandigd worden. Daarnaast kunnen burgers een klacht indienen als ze denken dat hun informatie niet goed wordt beschermd.

Datamisbruik

In de stemming voor de resolutie waren er 303 stemmen voor, 223 stemmen tegen en 29 onthoudingen. Volgens het Europarlement liet het datamisbruikschandaal met Facebook en Cambridge Analytica zien dat er "een gebrek aan bescherming is". Daarbij zijn 2,7 miljoen gegevens van Europese burgers misbruikt.

Het Europarlement vindt dat Amerikaanse bedrijven strenger en sneller moeten ingrijpen als gegevens niet goed worden verwerkt. Mocht de commissie akkoord gaan en de schorsing er komen, dan blijft die actief totdat de VS wel aan de voorwaarden voldoet.

In oktober 2017 liet de Europese Commissie in haar eerste jaarlijkse evaluatie nog weten tevreden te zijn met het privacyverdrag. Wel werd toen gesproken over "ruimte voor verbetering".