Adressen, telefoonnummers en bankgegevens gestolen bij hack De Persgroep

Dat bevestigt het krantenconcern na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Een woordvoerder van De Persgroep stelde vrijdag al tegen NU.nl dat de mogelijkheid bestond dat de hacker dit soort gegevens in handen had gekregen.

Een hacker wist de hand te leggen op een database met ongeveer 350.000 ingevulde formulieren die via de websites van kranten van De Persgroep zijn ingediend. "Als iemand via het webformulier persoonlijke gegevens heeft ingevuld, kan ik me voorstellen dat die ook in handen van de hacker zijn gekomen", zei woordvoerder Willem-Albert Bol eerder tegen NU.nl.

De Persgroep is uitgever van onder meer de regionale titels Tubantia, de Gelderlander, BN DeStem, De Stentor, het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad en de Provinciale Zeeuwse Courant. Volgens het bedrijf komt het overgrote gedeelte van de buitgemaakte formulieren van websites van zijn regionale titels.

Bol zegt woensdag tegen NU.nl dat De Persgroep vermoedt dat in minder dan 1 procent van de gevallen ook bankgegevens zijn buitgemaakt. Als dat vermoeden klopt, zou dat neerkomen op maximaal 3.500 slachtoffers.

E-mail

De Persgroep verstuurt de 300.000 e-mailadressen die in de database voorkwamen een bericht met informatie waarvan het bedrijf denkt dat die door de hacker is buitgemaakt, ook als het slechts om een e-mailadres gaat. Al deze getroffen gebruikers krijgen voor donderdag een e-mail, zegt Bol woensdag tegen NU.nl.

"Van ongeveer 50.000 mensen zijn ook gegevens buitgemaakt, maar hebben we geen e-mailadres", zegt Bol. Deze mensen worden later per brief op de hoogte gesteld.

De Persgroep liet vorige week al weten aangifte te hebben gedaan van de hack en het datalek te hebben gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.