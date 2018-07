Netflix overweegt prijsverhoging voor gebruikers die accounts delen

De nieuwe abonnementen worden op het moment bij een aantal gebruikers getest, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf tegenover CNET. Het is nog onduidelijk of de nieuwe structuur in heel Europa uitgerold zal worden.

De streamingdienst zou een nieuw Ultra-abonnement van 17 euro per maand introduceren. Dit abonnement biedt geen nieuwe functies, maar is qua functionaliteit identiek aan het huidige Premium-abonnement dat nu 14 euro per maand kost.

Klanten kunnen ook bij Ultra met vier man tegelijk streamen en hebben toegang tot 4K-materiaal, net als bij het huidige Premium-abonnement. Bij de introductie van Ultra wordt de hoeveelheid streams bij Premium verlaagd naar twee video's tegelijk. Het betekent dat klanten die abonnementen met drie anderen delen naar een duurdere optie moeten upgraden.

Ook de functionaliteit van het Standaard-abonnement zou ingeperkt worden. Op het moment kunnen klanten die 11 euro per maand betalen met zijn tweeën tegelijk naar programma's kijken, maar bij de nieuwe versie is dat er nog maar één. Abonnees die met twee man een abonnement delen, gaan daarom 14 euro betalen.