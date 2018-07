Telegraaf bood Kaspersky Lab publicatie vervolgartikel over vermeende hack aan

Het Nederlandse kantoor van Kaspersky Lab en TMG stonden maandag tegenover elkaar in de rechtbank in Amsterdam vanwege een artikel dat op 3 februari in De Telegraaf is gepubliceerd. Daarin wordt gesuggereerd dat een hacker succesvol wist binnen te dringen op het netwerk van Kaspersky Lab.

In het vervolgartikel zou De Telegraaf benadrukken dat Kaspersky Lab niet is gehackt en dat hacker Rian van Rijbroek ontkent dat zij is binnengedrongen op het netwerk van het antivirusbedrijf.

Een week voordat Kaspersky Lab bekendmaakte naar de rechter te stappen, heeft TMG het artikel als "oplossing" van het geschil aan het antivirusbedrijf voorgelegd, zegt TMG-advocaat Bas Le Poole tegen NU.nl. Meer wilde hij daar niet over kwijt. In de rechtbank benadrukte de advocaat dat het aanbod nog steeds geldt.

Kaspersky Lab heeft in aanloop naar de rechtszaak voor het aanbod bedankt. "Het conceptartikel laat de rol van De Telegraaf volkomen onbelicht", zei Harco Enting van Kaspersky Lab maandag. Het artikel suggereert volgens hem dat Van Rijbroek de woorden onder druk heeft teruggenomen en dat De Telegraaf "slechts verslag heeft gedaan van de feiten".

TMG-advocaat Le Poole zei het "niet relevant" te vinden dat de rol van De Telegraaf in het artikel niet aan de orde komt. "Het gaat erom of er een hack heeft plaatsgevonden."

Rectificatie

Kaspersky Lab wil dat De Telegraaf het artikel uit februari rectificeert. In dat artikel schets de krant een profiel van Van Rijbroek, vlak na een twijfelachtig optreden van haar in Nieuwsuur. Ook werd een boek dat zij samen met oud-minister Willem Vermeend had geschreven tijdelijk uit de schappen gehaald wegens plagiaat.

Volgens het artikel wist Van Rijbroek succesvol binnen te dringen in het computernetwerk van "een wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf". Ze zou daarbij informatie hebben buitgemaakt om een Tweede Kamerlid dat voor "de Russen" werkt te ontmaskeren. "Zo'n bericht is heel erg schadelijk voor een cybersecuritybedrijf", zei Kaspersky-advocaat Olaf Trojan in de rechtbank. "Als je niet eens je eigen netwerk kunt beveiligen, waarom zou een klant dan aannemen dat zijn netwerk wel veilig is?"

De Telegraaf-journalist Joris Polman, die het artikel met journalist Bart Mos heeft geschreven, zei maandag in de rechtbank dat zij met het verhaal van de hack bij Kaspersky wilden illustreren hoe grotesk de beweringen van Van Rijbroek zijn. "Iedereen die dat leest, begrijpt dat", zei Polman. "Het artikel was bedoeld als ontmaskering van Van Rijbroek."

Mos zou Van Rijbroek op de dag van publicatie hebben geïnterviewd, maar daarbij is de hack bij Kaspersky niet ter sprake gekomen. Die informatie is volgens de journalisten pas die avond in het artikel verwerkt. De journalisten hebben 's avonds nog met Van Rijbroek gebeld om het verhaal van de hack, afkomstig van een anonieme bron, aan haar voor te leggen.

Vermeend

Volgens Kaspersky Lab staat vast dat die anonieme bron Vermeend is. Het bedrijf baseert zich daarbij onder meer op WhatsApp-verkeer tussen Van Rijbroek en Mos. De journalisten wilden de identiteit van hun bron maandag niet aan de rechter prijsgeven. Ze beriepen zich daarbij op het brongeheim. Vermeends advocaat stelt dat de oud-minister bevestigt noch ontkent dat hij tegen De Telegraaf heeft gezegd dat Van Rijbroek de hack heeft gepleegd.

Het verhaal van de anonieme bron zou volgens de journalisten van De Telegraaf in de avond voor de publicatie "in hoofdlijnen" door Van Rijbroek zijn bevestigd. Van Rijbroek verklaarde in de rechtszaal dat Mos en Polman haar woorden in de mond wilden leggen. "Ze maakten me uit voor leugenaar en zeiden dat Willem Vermeend het verhaal over de hack verteld zou hebben. Ik heb nooit iets over een hack bij Kaspersky gezegd, ook niet tegen Vermeend."

Mocht de rechter concluderen dat Vermeend de anonieme bron is, dan wil Kaspersky dat ook hij zijn woorden terugneemt.

De rechter doet op 16 juli uitspraak in de zaak.