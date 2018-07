YouTube biedt excuses aan voor teleurstellen LHBTQ-videomakers

Dat deed YouTube in een reeks tweets aan het einde van de Pride-maand, waarin een oproep werd gedaan voor meer begrip richting de LHBTQ-gemeenschap. Video's over LHBTQ-onderwerpen richten zich op geaardheid en seksualiteit.

"Er zijn momenten geweest waarop we de LHBTQ-community hebben geleurgesteld, met ongepaste advertenties en de manier waarop we ons verdienmodel handhaven", schrijft YouTube. "Dat spijt ons. We willen het in de toekomst beter aanpakken."

In het afgelopen jaar verschenen er meerdere malen anti-LHBTQ-advertenties bij video's die zich positief uitlaten over het onderwerp. Daarnaast werden advertenties door YouTube bij video's geschrapt waarin woorden zoals 'transgender' werden genoemd.

Beleid

YouTube zegt zijn best te doen om dit beleid aan te passen. Homofobe advertenties zouden vaker door de site in de ban worden gedaan. Daarnaast wordt het algoritme dat video's met ongepaste inhoud opspoort verbeterd, zodat LHBTQ-video's hun advertenties niet meer automatisch verliezen.

Het is niet voor het eerst dat YouTube excuses maakt voor problemen bij LHBTQ-video's. In maart 2017 gebeurde nog hetzelfde, toen bleek dat video's over het onderwerp niet te zien waren voor gebruikers in een speciale beperkte modus.