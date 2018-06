'Slachtoffers strafzaken moeten voortgang zaak in 2021 online kunnen inzien'

De eerste versie van die omgeving moet vanaf 2019 in werking zijn getreden, hebben ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In 2021 moet het portaal in werking zijn.

Het kabinet wil het strafrecht digitaliseren om zaken sneller af te handelen. Naast het online slachtofferportaal moeten alle processen-verbaal vanaf 2021 digitaal in het dossier zitten. Ook moet beeld en geluid op een goede manier in het dossier opgenomen kunnen worden.

Het kabinet heeft 295 miljoen euro beschikbaar gesteld om het strafrecht te digitaliseren. Uiteindelijk moet geen enkel processtuk meer op papier komen, maar moet alles digitaal beschikbaar worden.

In april werd bekend dat minister Dekker de digitalisering van de rechtspraak vanwege "zeer ernstige problemen" stillegt. De kosten voor dat project, dat jaren in beslag nam, zijn opgelopen tot 220 miljoen euro.