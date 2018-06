Apple voegt iDeal toe als betaalmethode om accountsaldo te verhogen

Dat ontdekte de op Apple gerichte nieuwssite iCulture. Met de Apple-accounts kunnen gebruikers in de App Store en in de mediabibliotheek iTunes aankopen doen.

Het was al mogelijk om het saldo via een creditcard of PayPal op te waarderen. De optie om geld via iDeal toe te voegen, is bij de betaalinformatie in de instellingen te vinden. De optie wordt door alle grote Nederlandse banken ondersteund.

Gebruikers kunnen iDeal alleen gebruiken om het saldo van hun account te verhogen. Dat kan met een vaststaand bedrag van 10 euro, 25 euro, 50 euro of 100 euro, of een zelfgekozen bedrag. De betaalmethode via iDeal kan niet gebruikt worden om losse aankopen uit iTunes of de App Store te betalen.