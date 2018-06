'Apple overweegt één groot abonnement voor films, series, muziek en nieuws'

Het nieuwe abonnement wordt momenteel intern overwogen, schrijft The Information donderdag op basis van niet nader genoemde bronnen. Een mogelijke prijs is nog niet bekend.

Apple heeft al een abonnementsdienst voor muziek. Door andere media daarbij te bundelen, zou de techgigant het voorbeeld van webwinkel Amazon volgen. Die biedt met zijn Prime-abonnement al meerdere diensten tegelijk aan.

Apple zou met het nieuwe abonnement ook direct de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld Netflix. Apple heeft nu namelijk nog geen abonnement voor films en series, maar verkoopt die wel los via iTunes.

Volgens de bronnen zou de nieuwe dienst originele programma's van Apple bevatten. Het bedrijf investeert al langere tijd in de productie van eigen materiaal, waaronder Carpool Karaoke en Planet of the Apps.

Binnen het abonnement zou nieuws worden aangeboden via artikelen uit tijdschriften. Recent kocht de techgigant de startup Texture, die hiervoor de technologie in huis heeft. Bronnen spreken al langer over een mogelijk abonnement op artikelen.