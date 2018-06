Facebook trekt verbod op advertenties voor cryptovaluta deels in

Advertenties die zogenaamde binaire opties of initial coin offerings (ICO's) promoten, zijn nog steeds niet toegestaan, meldt Recode.

Bij een binaire optie gokt een koper of de koers van een virtuele munt in de toekomst hoger of lager zal uitvallen dan op het moment van de aankoop. Op basis daarvan worden wel of geen cryptomunten uitgekeerd. Een ICO houdt het midden tussen een beursgang en een crowdfunding, waarbij bedrijven geld ophalen door een nieuwe virtuele munt te verkopen.

In januari maakte Facebook bekend dat het sociale netwerk niet langer advertenties rondom cryptovaluta zou toestaan. Reden daarvoor was dat de virtuele munten volgens Facebook te vaak in verband worden gebracht met misleiding.

Twitter kondigde in maart aan de advertenties rondom cryptovaluta aan banden te leggen. Google hanteert sinds juni een soortgelijk beleid.