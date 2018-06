Uber wint beroep om intrekken taxivergunning in Londen

De transportautoriteit van de Londen besloot de vergunning van Uber in september 2017 niet te verlengen, omdat het bedrijf volgens de toezichthouder onvoldoende verantwoordelijkheid nam om de veiligheid en openbare orde te waarborgen.

Een rechter heeft nu bepaald dat Uber inmiddels voldoet aan de voorwaarden om een tijdelijke vergunning te krijgen. Uber mag voor vijftien maanden de weg op. Het taxibedrijf mikte in het beroep op een vergunning voor vijf jaar.

Een advocaat van de Londense transportautoriteit heeft gezegd dat Uber de proceskosten van 425.000 Engelse pond (ongeveer 485.000 euro) betaalt.

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, heeft via Twitter kenbaar gemaakt dat Uber tijdens zijn nieuwe vergunning goed in de gaten wordt gehouden door de transportautoriteit van Londen. "Hoe groot of machtig je ook bent, je moet je aan de regels houden", twitterde hij.

Uber mocht in afwachting van het beroep nog actief blijven, waardoor het bedrijf in de praktijk in Londen nooit van de weg is geweest.