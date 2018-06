Regering hoeft van rechter huidige 'aftapwet' niet te schrappen

Een groep privacyinstanties en bedrijven stapte recent naar de rechter om het kort geding aan te spannen. Zij vinden dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de 'aftapwet' of 'sleepwet' genoemd, niet in zijn huidige vorm ingevoerd mocht worden.

De wet die op 1 mei in werking is getreden, bevat nog niet de beloofde wijzigingen. Daar wordt alleen in extra documentatie naar verwezen. Volgens de regering is dat voldoende, maar de aanklagers vinden het een reden om de wet te schrappen tot de aanpassingen wel in de wetstekst zijn opgenomen.

"Dat de regering wel aankondigt de wet te willen wijzigen, maar de daad nog niet bij het woord voegt en de wet al wel invoert, doet geen recht aan de uitslag van het referendum", aldus Hans de Zwart, directeur van belangenorganisatie Bits of Freedom. "De wet had eerst gewijzigd moeten worden. Dat is belangrijk, omdat de Tweede en de Eerste Kamer recht kunnen doen aan de zorgen van de burger."

Het samenwerkingsverbond van aanklagers gaat op korte termijn bespreken of er juridische vervolgstappen genomen zullen worden.

Tijdens een referendum over de Wiv zei een meerderheid van de Nederlanders tegen de wet te zijn. De regering beloofde daarom een aantal aanpassingen te doen.

De sleepwetfunctie binnen de wet wordt bijvoorbeeld ingeperkt. Daarnaast is de bewaartermijn van drie jaar gewijzigd naar één jaar, met twee verlengmogelijkheden van ieder een jaar.