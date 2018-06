Sterkere wifibeveiliging beschikbaar gesteld voor nieuwe routers

Dat heeft de Wi-Fi Alliance, die wifitechnologie reguleert, deze week bekendgemaakt.

Begin dit jaar onthulde de Wi-Fi Alliance voor het eerst het nieuwe WPA3-protocol. Nu deze klaar is voor algemeen gebruik, mogen routermakers het officieel in hun apparatuur gaan toevoegen.

WPA3 is de opvolger van WPA2, de standaard die wordt gebruikt om wifiverbindingen te beveiligen en versleutelen via een wachtwoord. WPA3 moet het onder meer voor hackers lastiger maken om meermaals nieuwe wachtwoorden in te voeren om het juiste wachtwoord te raden.

Het duurt vermoedelijk nog even voordat WPA3 breed zal worden ingezet. Gebruikers moeten namelijk eerst nieuwe routers kopen die het protocol ondersteunen, of een software-update installeren die het protocol toevoegt. Het is niet duidelijk welke routerfabrikanten dit van plan zijn.