Overheid waarschuwt voor valse e-mails van MijnOverheid

In de mail staat dat dat de ontvanger een bericht "van de Belastingdienst in uw Berichtenbox op MijnOverheid" heeft. Het e-mailbericht lijkt betrouwbaar, omdat het potentiële slachtoffer in de aanhef met voor- en achternaam wordt genoemd.

In werkelijkheid leidt een link in de e-mail naar een nepwebsite met een aanmeldscherm van DigiD. MijnOverheid maakt op de website duidelijk dat het om een phishingmail gaat. "Deze e-mail is een goede imitatie van berichten die daadwerkelijk vanuit MijnOverheid worden verstuurd", waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Ontvangers wordt verzocht de e-mail als bijlage door te sturen naar valse-email@mijn.overheid.nl. Aangeraden wordt het webadres mijn.overheid.nl uit voorzorg altijd zelf in te voeren op de adresbalk.

RDW

Ook de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) waarschuwt zaterdag voor phishingmails. De afzender van het nepbericht is info@mail.rdw.nl, terwijl officiële e-mails van de RDW eindigen op @rdw.nl. De overheidsinstantie waarschuwt dat het in zijn e-mails nooit vraagt om persoonlijke gegevens.