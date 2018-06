Hooggerechtshof VS verplicht zoekbevel bij opvragen locatie

De beslissing "versterkt privacybelangen in het digitale tijdperk", schrijft AP op basis van het oordeel.

Het achterhalen van locatiegegevens van verdachten via de telefoon moet behandeld worden als een doorzoeking, stelt het hooggerechtshof. Daarom moet de politie het daarvoor bestemde bevel gebruiken om data te mogen opvragen bij telecomproviders.

De beslissing werd door een kleine meerderheid van vijf tegen vier rechters ondersteund. Het geldt alleen voor locatiegegevens van telefoons, niet voor andere gegevens zoals die van banken.

Het oordeel werd geveld in een zaak van een man tegen wie 116 jaar cel was geëist voor het overvallen van verschillende winkels in Michigan en Ohio. Onderzoekers kregen telecomgegevens in handen via een gerechtelijk bevel, terwijl ze een zoekbevel moesten hebben.

De politie kon via de gegevens aanwijzen dat de man in de buurt van de overvallen was. De locatie van de verdachte kon gedurende 127 dagen worden achterhaald.