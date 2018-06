'Bestuurder zelfrijdende Uber streamde tv-serie tijdens dodelijk ongeval'

Dat suggereren door de lokale politie van de staat Arizona vrijgegeven documenten, schrijft de techwebsite Gizmodo. Het dodelijke ongeval met een zelfrijdende auto van Uber had "volledig voorkomen" kunnen worden als de vrouw niet afgeleid was, stelt de politie.

Een zelfrijdende auto van Uber raakte in maart betrokken bij een ongeval waarbij een 49-jarige vrouw om het leven kwam. Als gevolg van de crash stopte Uber in alle staten met de tests met de technologie.

Uit gegevens van de Amerikaanse streamingsdienst Hulu blijkt dat de vrouw tussen 21.16 en 21.59 uur (lokale tijd) een aflevering van The Voice bekeek. Het ongeval vond plaats om 21.58 uur.

Uit vrijgegeven beelden bleek al dat de inzittende, die kan ingrijpen als dat nodig is, afgeleid was. De vrouw heeft eerder aan onderzoekers van het ongeval verklaard dat zij het gebruikersinterface voor de zelfrijdende auto in de gaten hield.

Als dat niet het geval was geweest, had de menselijke bestuurder het voertuig 13 meter voor het ongeval tot stilstand kunnen brengen, concludeert de politie. Eerder concludeerde een onderzoekscommissie al dat de zelfrijdende Uber zijn remsysteem pas vijf seconden nadat de overstekende vrouw was waargenomen activeerde.