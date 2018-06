'Chinese hackers drongen binnen op satellietsystemen'

Dezelfde hackers zouden ook aanvallen hebben uitgevoerd op computers van militaire instanties en telecomproviders, vertelt beveiligingsonderzoeker Symantec woensdag aan Reuters.

De aanvallers konden door de hack satellietsystemen beïnvloeden. Het was hierdoor in theorie mogelijk om bijvoorbeeld de baan van een satelliet te veranderen, waardoor dataverkeer verstoord zou worden.

Volgens het onderzoeksbedrijf wilden de hackers met de aanvallen voornamelijk doelwitten afluisteren. Speciale malware was bedoeld om militaire doelwitten en gewone burgers te bespioneren.

Het is onduidelijk in hoeverre de spionage is geslaagd. De malware in kwestie is van de getroffen systemen verwijderd. Symantec zal binnenkort een uitgebreid verslag over de aanvallen publiceren.

China wordt verdacht van meerdere hackaanvallen voor spionage. De VS weigert telecomapparatuur of smartphones van Chinese fabrikanten te gebruiken op overheidslocaties, uit angst dat spionnen hier toegang toe krijgen.