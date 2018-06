'Piek van Russische cyberaanvallen tijdens ontmoeting Trump en Kim'

Dat constateert netwerkbedrijf F5, in een onderzoek met collegebedrijf Loryka. De bedrijven zijn gespecialiseerd in het herkennen en afwenden van cyberdreigingen.

Tijdens de ontmoeting tussen Trump en Kim op 12 juni in Singapore, steeg het aantal cyberaanvallen op het land volgens de bedrijven explosief. In de twintig uur rondom de ontmoeting werden er 40.000 cyberaanvallen uitgevoerd op Singapore.

Singapore was daarmee voor één dag het vaakst digitaal aangevallen land ter wereld. Normaal gesproken krijgen grote landen als China en de VS de meeste cyberaanvallen te verduren. Volgens F5 is de piek in aanvallen tijdens de top "geen toeval".

Alles op Singapore

Van alle aanvallen op Singapore kwam 88 procent volgens F5 uit Rusland. Tijdens de top zou 97 procent van alle cyberaanvallen uit Rusland op Singapore zijn gericht.

Met 92 procent was het gros van de aanvallen op zoek naar kwetsbaarheden in onder meer telefoonsystemen zoals VoIP en internet of things-apparaten.

F5 kan niet aantonen of de cyberaanvallen door de Russische overheid zijn aangestuurd. Er is in ieder geval geen poging gedaan om de afkomst van de aanvallen te verhullen. Verschillende grote cyberaanvallen zijn in het verleden al toegeschreven aan hackersgroepen met nauwe banden met het Kremlin.