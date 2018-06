Google traint machine om tijdstip van overlijden te voorspellen

Het systeem is volgens Google accurater dan huidige oplossingen en kost minder tijd en moeite, meldt Bloomberg dinsdag.

Het persbureau baseert zich op onderzoeksresultaten die Google in samenwerking met Stanford University in Nature heeft gepubliceerd.

Ziekenhuizen maken zelf ook al risicoanalyses van patiënten, maar daar komt veel handwerk bij kijken. Alle beschikbare informatie moet op de juiste manier in het systeem worden ingevoerd, wat 80 procent van de tijd van de volledige analyse zou innemen.

De kunstmatige intelligentie van Google werkt echter op basis van een neuraal netwerk. Daardoor kunnen artsen alle beschikbare informatie vrijwel blindelings invoeren en wordt analyse volledig automatisch uitgevoerd.

Nauwkeurige voorspelling

Het systeem van Google kan informatie interpreteren die normaal gesproken niet wordt meegenomen, zoals handgeschreven notities en relevante onderdelen van oude pdf-bestanden. Zo krijgt de kunstmatige intelligentie volgens Google een veel completere set data en kunnen nauwkeurigere voorspellingen worden gedaan.

In het onderzoek van Google wordt een voorbeeld aangehaald van een vrouw die met een vergevorderde vorm van borstkanker het ziekenhuis in werd gebracht. De methode van het ziekenhuis gaf de vrouw een kans van 9,3 procent om in het ziekenhuis te overlijden, het systeem van Google schatte een kans van 19,9 procent. De vrouw is twee weken later overleden.

Om tot dat resultaat te komen, analyseerde de kunstmatige intelligentie 175.639 datapunten over de patiënt, waaronder handgeschreven notities. Die informatie wordt dan vergeleken met alle andere data die het systeem over andere patiënten in vergelijkbare situaties heeft geleerd.

Miljarden datapunten

In totaal analyseerde Google in zijn studie 216.221 ziekenhuisopnamen met 114.003 patiënten, bij elkaar goed voor ruim 46 miljard datapunten. Dergelijke hoeveelheden data zouden zonder tussenkomst van zelflerende systemen nauwelijks te analyseren zijn.

De volgende stap voor Google is om het systeem in meer klinieken te installeren. Daar moet het gebruikt worden om ziekten in een vroeg stadium te herkennen aan de hand van symptomen die normaal gesproken onopgemerkt zouden blijven.

Google stelt in zijn onderzoek nadrukkelijk dat de gebruikte informatie anoniem en goed beveiligd is. De informatie is verkregen met toestemming van de patiënten.

In 2017 werd Google door de Britse toezichthouder op de vingers getikt, nadat bij een vergelijkbaar project gegevens van 1,6 miljoen Britse patiënten zijn uitgelekt.