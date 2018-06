Aandeelhouders Amazon willen verkoopstop gezichtsherkenning aan politie VS

De aandeelhouders wijzen op de gevolgen voor de privacy van het gebruik van Amazon-software Rekognition door de politie, meldt CNNMoney. De software kan foto's van verdachten vergelijken met een database met eerder gepakte criminelen. Dit kan het opsporingsproces versnellen.

Dat maakt Rekognition volgens de aandeelhouders in potentie een krachtig surveillancemiddel, dat in de toekomst misbruikt zou kunnen worden. "We zijn bezorgd dat de technologie disproportioneel gericht kan worden op mensen op basis van huiskleur, op immigranten en maatschappelijke organisaties", schrijven aandeelhouders.

"We vrezen dat de verkoop wordt uitgebreid naar buitenlandse overheden, waaronder autoritaire regimes. Eerder had de American Civil Liberties Union (ACLU) ook al kritiek op de levering van de gezichtsherkenningssoftware aan Amerikaanse overheden.

Verbod voorbarig

Amazon zegt veelbelovende nieuwe technologieën niet te willen beknotten door ze bij voorbaat te verbannen. "De wereld zou een hele andere plek zijn als we het gebruik van computers hadden beperkt, omdat je met computers kwaad kan doen", aldus het bedrijf.

Het bedrijf wijst erop dat de software voor gezichtsherkenning niet gebruikt mag worden voor activiteiten die illegaal zijn, de rechten van anderen schenden of die schadelijk kunnen zijn. Volgens critici is echter niet duidelijk wat Amazon actief doet om misbruik tegen te gaan.

Herverdeling van de macht

Ook is onduidelijk hoe accuraat het systeem is. Daarom kunnen experts moeilijk inschatten wat de mogelijkheden en de gevaren zijn. Duidelijk is wel dat de software snel beter wordt in het herkennen van gezichten op camerabeelden aan de hand van een bestaande database.

"Het is niets minder dan een herverdeling van de macht tussen burgers en de politie. De mogelijkheid om iedereen in de stad te volgen en te monitoren, is iets waar je in sciencefiction over leest", zegt de Amerikaanse professor recht Andrew Guthrie Ferguson tegen CNNMoney.