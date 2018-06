'Europa ligt achter op het gebied van kunstmatige intelligentie'

Dat schrijven onderzoekers uit onder andere Nederland, Noorwegen en Duitsland in een rapport (pdf).

"In de Verenigde Staten wordt gigantisch veel geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie door de private sector", aldus het rapport. "In 2016 werd daar een grootschalig overheidsplan gestart om op de lange termijn hierin te blijven investeren."

"Europa loopt op het gebied van talent, onderzoek, technologie en innovatie voor kunstmatige intelligentie achter op zijn concurrenten. Hierdoor verliest Europa continu talent aan andere landen."

De honderden onderzoekers die het rapport hebben ondertekend, pleiten voor een speciaal Europees onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie. Dat centrum zou Claire (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe) moeten gaan heten.