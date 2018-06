Moederbedrijf Google koopt 70 hectare grond in Noord-Holland

Mogelijk gaat het techbedrijf de grond gebruiken om een datacenter te bouwen, meldt persbureau Bloomberg donderdag. Alphabet zegt dat daar nog geen definitieve beslissing over is genomen.

Het bedrijf gebruikt datacenters om zijn internetdiensten te ondersteunen. Google is onder meer bekend van zijn zoekmachine, kaartendienst Google Maps, e-maildienst Gmail en videodienst YouTube.

Google heeft in de Eemshaven in Groningen al een datacenter in zijn bezit. In maart maakte het bedrijf bekend daar nog eens 500 miljoen euro in te investeren.

In 2016 werd bekend dat een Nederlandse vastgoedondernemer betrokken was bij mogelijke omkoping gerelateerd aan een vorig datacenter in de Eemshaven. De man zou 1,7 miljoen euro hebben betaald aan een voormalige Google-directeur om ervoor te zorgen dat zijn eigen bedrijf overeind zou blijven.

De ondernemer en zijn vrouw komen in september voor de rechter. Het echtpaar wordt verdacht van witwassen, fraude en deelname aan een criminele organisatie. Ook de voormalige Google-directeur zou bij die organisatie betrokken zijn geweest.