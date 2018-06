'Senaat VS wil onderzoeker verhoren die data Cambridge Analytica verstrekte'

Dat zegt een anonieme bron donderdag tegen persbureau Reuters. De onderzoeker, Aleksandr Kogan, heeft in april al een verklaring afgelegd voor een onderzoekscommissie in het Verenigd Koninkrijk.

Kogan is in 2014 met zijn eigen bedrijf een overeenkomst aangegaan met SCL Elections, het moederbedrijf van Cambridge Analytica. Begin dit jaar werd bekend dat daarbij gegevens van maximaal 87 miljoen Facebook-gebruikers zijn verstrekt. De data waren bedoeld om profielen van stemmers in de Verenigde Staten op te stellen.

De onderzoeker heeft data van sociale media verzameld via een optie die destijds door Facebook werd aangeboden. Het sociale medium heeft de toegang tot deze optie in 2015 geblokkeerd. Toch konden enkele bedrijven toch nog van de optie gebruikmaken.

Cambridge Analytica en diens moederbedrijf SCL bevinden zich momenteel in een ontmantelingsfase. In mei werd bekend dat een Facebook-medewerker vanwege de kwestie door het sociale medium op non-actief is gesteld. Deze man heeft eerder samen met Kogan het bedrijf opgericht dat de data aan SCL Elections heeft verstrekt.