'Microsoft werkt aan technologie voor kassaloos winkelen'

Het Amerikaanse softwarebedrijf hoopt een nieuwe markt aan te boren bij supermarkten, stellen ingewijden. Zij voelen hevige concurrentie van webwinkelreus Amazon.

De systemen waaraan Microsoft werkt, moeten automatisch bijhouden wat klanten in hun winkelwagentjes leggen. Daardoor zou afrekenen bij de kassa niet langer nodig zijn. Microsoft is volgens de bronnen al in gesprek over een samenwerking met retailreus Walmart.

Het team van Microsoft broedt op onder meer manieren waarop camera's in winkelwagentjes items kunnen herkennen. Daarnaast zoekt het bedrijf naar nieuwe manieren om smartphones in te zetten.

Volgens een betrokkene is de grote uitdaging om de technologie goedkoop genoeg te houden, zodat supermarkten hun al relatief lage winstmarges niet geheel zien verdwijnen.

Amazon

De technologie moet supermarktconcerns helpen in de concurrentieslag met Amazon, dat zich steeds meer begeeft in het vaarwater van fysieke winkels. Zo nam het internetbedrijf vorig jaar de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods over.

Daarnaast ontwikkelt Amazon kassaloze supermarkten, waarvan meer vestigingen dit jaar de deuren moeten openen in de Verenigde Staten. De eerste supermarkt van Amazon die werkt zonder kassa's werd in januari van dit jaar geopend.

Nederland

In Nederland experimenteert Albert Heijn met nieuwe manieren van boodschappen doen. Sinds december wordt proefgedraaid met kassaloos winkelen in de AH to go in het hoofdkantoor van moederbedrijf Ahold Delhaize in Zaandam.

Klanten kunnen er prijzen bij de schappen scannen, waarna het bedrag automatisch wordt afgeschreven. Vanaf 20 juni start Albert Heijn ook een proef in twee reguliere vestigingen, in Utrecht en in Haarlem.