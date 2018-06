Apple maakt ontgrendelen iPhone definitief moeilijker voor politiediensten

De optie daarvoor komt definitief naar de nieuwste versie van het besturingssysteem iOS 12, zegt Apple tegen persbureau Reuters. Met de update wil het bedrijf bezitters van zijn apparaten beter beschermen tegen politiediensten, criminelen en spionnen.

De functie zit al in de testversie van het nieuwe besturingssysteem die deze maand beschikbaar is gekomen. De definitieve update komt in het najaar naar alle iPhones en iPads die nu iOS 11 ondersteunen.

Met de update vraagt een iPhone of iPad altijd om een pincode zodra hij met een USB-kabel aan een computer gekoppeld wordt, tenzij die pincode het afgelopen uur al eerder ingegeven is. In de praktijk betekent de update dat politiediensten maximaal een uur de tijd hebben om iPhones te ontgrendelen.

Bedrijven als Cellebrite en GrayShift bieden politie- en opsporingsdiensten de mogelijkheid om, via de USB-kabel, in de iPhone te komen. Apple zegt de update niet uit te voeren om deze diensten dwars te zitten. "We hebben het grootste respect voor de politie en we voeren onze beveiligingsupdates niet uit om het hen lastiger te maken."