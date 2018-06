'Verzet Witte Huis tegen poging senaat om opheffen sancties ZTE te blokkeren'

Dat zegt een anonieme ambtenaar van het Witte Huis woensdag tegen The Wall Street Journal.

Eerder deze maand zijn sancties tegen ZTE door president Donald Trump opgeheven. Daardoor mag de Chinese telecomfabrikant opnieuw zakendoen met Amerikaanse bedrijven. Wel moet het bedrijf nog 1,4 miljard dollar betalen en zijn management aanpassen.

Zowel de Democraten als de Republikeinen in de Amerikaanse senaat zouden met een passage in een wetswijziging een stokje willen steken voor het opheffen van de sancties.

Het Witte Huis wil de passage waar het om gaat nu uit de wetswijziging laten schrappen, meldt The Wall Street Journal. Een versie zonder de passage is al ondertekend door het Witte Huis. Voordat de wet ter goedkeuring naar Trump gaat, moeten beide organen identieke versies van de wet ondertekend hebben.

In april verbood de Amerikaanse regering bedrijven in het land zaken te doen met ZTE. Het was een reactie op het bericht dat het Chinese bedrijf heeft gelogen over het leveren van Amerikaanse producten aan Iran. Dit is verboden vanwege de geldende sancties tegen het land.