Vietnamese regering stemt voor zeer strenge internetwet

De goedkeuring van de wet volgt na dagen van gewelddadig protest op meerdere plekken in het land. De nieuwe wet kreeg goedkeuring van 91 procent van de aanwezige wetgevers, meldt Reuters.

Bedrijven als Facebook en Google moeten onder de nieuwe wet alle belangrijke data over Vietnamezen opslaan in Vietnam. Ook zijn de bedrijven verplicht om kantoren in Vietnam te openen om snel aan dataverzoeken van de regering te kunnen voldoen.

Facebook en Google hebben zich tegen de wet uitgesproken. Naast de demonstrerende burgers zijn ook de mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International niet blij met de wet.

Censuur

Volgens Human Rights Watch is de wet een bedreiging voor vrijheid van meningsuiting en vrije toegang tot informatie. Amnesty vreest dat de Vietnamese overheid techbedrijven gaat dwingen om data van gebruikers te overhandigen, met censuur tot gevolg.

De VS en Canada hadden bij Vietnam aangedrongen de stemming uit te stellen en zijn nieuwe cyberwet te herzien, om er zeker van te zijn dat die strookt met internationale regels.

Volgens het comité voor defensie en veiligheid van het communistische land is de nieuwe wet nodig om computercriminaliteit aan te pakken en in lijn met internationale regels. "Datacenters in Vietnam plaatsen, verhoogt de kosten voor bedrijven, maar is noodzakelijk voor de cyberveiligheid die Vietnam nodig heeft", zei Vo Trong Viet, hoofd van het comité.