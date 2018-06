Bedrijven in haven Rotterdam moeten digitale aanvallen melden

Het gaat om ongeveer 170 bedrijven die vanwege hun omvang en positie een grote rol spelen in de haven van Rotterdam.

De bedrijven zijn verplicht om incidenten te melden waarbij de veiligheid van de goederenoverslag, de ontvangst of het vertrek van schepen in het geding kan komen. Door de meldplicht kan Havenbedrijf Rotterdam bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Begin juni kondigde het havenbedrijf aan een nulmeting te doen om te bepalen hoe groot de dreiging van digitale aanvallen is. Ook gaat de onderneming onderzoek doen naar technische maatregelen.

In 2017 werd containeroverslagbedrijf APM Terminals in de haven van Rotterdam getroffen door zogenoemde gijzelsoftware. Deze malafide software is op de computers van het bedrijf terechtgekomen en heeft ze 'gegijzeld'. Daardoor kwamen containerterminals stil te liggen.