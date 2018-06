E-mailaccount voormalig Amerikaanse minister Binnenlandse Veiligheid gehackt

Dat blijkt uit een door Kelly verstuurde e-mail, opgevraagd door BuzzFeed door middel van de Freedom of Information Act (FOIA), een wet waarmee de overheid informatie publiekelijk moet maken.

In de e-mail waarschuwt Kelly de ontvanger van het bericht voor de betreffende wet, omdat gevoelige informatie via de wet openbaar kan worden gemaakt. "Dan is er ook nog hacken", verwijst Kelly naar andere risico's, "waar een van mijn persoonlijke accounts laatst door is getroffen."

De e-mail werd verstuurd op 8 juni 2017, enkele weken voordat Kelly de toenmalige stafchef Reince Priebus opvolgde. Wanneer het e-mailaccount precies is gehackt en of er gevoelige informatie is buitgemaakt, is onduidelijk.

Ook is niet duidelijk of het incident gerelateerd is aan eerdere geruchten over de gehackte persoonlijke smartphone van Kelly. Het is niet bekend of daarbij gevoelige informatie is gelekt. Een anonieme ambtenaar heeft gezegd dat Kelly een overheidstelefoon gebruikte voor formele communicatie.