Uber vraagt patent aan voor herkennen van dronken passagiers

Uber maakt daarvoor gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft CNN.

Met de techniek leert het systeem hoe de gebruiker normaal gesproken omgaat met de Uber-app. Daarna herkent de app ongebruikelijk gedrag, bijvoorbeeld als iemand ineens veel spelfouten maakt.

Daarnaast kan volgens de patentaanvraag ook gemeten worden hoe snel iemand loopt en hoe de telefoon wordt vastgehouden. Ook de locatie helpt bij het voorspellen of iemand dronken is, bijvoorbeeld als een rit wordt aangevraagd in de buurt van veel cafés.

Meldingen

Een Uber-chauffeur kan een melding krijgen als het systeem detecteert dat een gebruiker gedronken heeft. Een dronken passagier kan op die manier gekoppeld worden aan een chauffeur die getraind is om met benevelde mensen om te gaan.

De technologie kan ook helpen om geweld en aanranding tegen te gaan. Volgens CNN kwam dat in de afgelopen vier jaar ruim honderd keer voor. In een groot deel van de gevallen waren er dronken mensen bij betrokken.

Het is niet bekend of de technologie daadwerkelijk in de Uber-app terechtkomt en wanneer dat zou gebeuren.