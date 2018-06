'Facebook bleef gebruikersdata verkopen na 2015'

In sommige gevallen hadden de bedrijven ook toegang tot extra informatie, bijvoorbeeld van vrienden van gebruikers. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van rechtsdocumenten, werknemers van Facebook en ingewijden.

Ook informatie zoals telefoonnummers zouden gedeeld zijn. Een functie genaamd 'friend link' kon meten hoe goed gebruikers met elkaar bevriend waren, zeggen de bronnen.

De data werden aan "een klein aantal" bedrijven geleverd. Daaronder waren onder meer RBC en Nissan.

Facebook zou in 2015 gestopt zijn om persoonlijke gegevens te delen met bedrijven. Wel worden gebruikers ingedeeld in gegroepeerde categorieën om gerichte advertenties te tonen.

Reactie

In een reactie op Twitter nuanceert Facebook het artikel van The Washington Post. Het bedrijf zegt dat gegevensdeling in 2015 werd stopgezet, maar dat sommige partijen om verlenging hadden gevraagd.

Daarnaast zou Facebook met de nieuwe overeenkomsten minder data hebben gedeeld dan voorheen. De verlengingen met bedrijven zouden een paar jaar geleden alsnog tot een einde zijn gekomen.

Maandag schreef The New York Times dat Facebook zeker zestig technologiebedrijven toegang zou hebben gegeven tot de gegevens van gebruikers, zonder dat zij daarvoor toestemming hadden gegeven. Dat zou mogelijk zijn via speciale toegang voor bedrijven.