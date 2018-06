'Chinese hackers stalen informatie van Amerikaanse marine'

Onder de verzamelde informatie waren plannen voor een supersonische torpedo die vanaf onderzeeërs op vijandelijke schepen afgevuurd kan worden. Dat schrijft de Washington Post vrijdag.

Volgens overheidsfunctionarissen hebben de hackers in januari en februari toegeslagen bij een contractant van het Naval Undersea Warfare Center. Dat is een militaire organisatie in Newport die onderzoek doet en technieken voor duikboten en oorlogsvoering onder water ontwikkelt.

Het is niet bekend hoe het getroffen bedrijf heet. Wel is duidelijk dat er 614 gigabytes aan informatie is overgenomen. Het gaat om onder meer data van een geheim project dat Sea Dragon heet.