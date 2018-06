Utrecht en Eindhoven gaan digitale identiteitskaart testen

De test gaan na de zomer van start. Een groep proefpersonen krijgt dan een identiteitsapp die alleen te openen is met biometrische gegevens, zoals een gezichts- of vingerafdrukscan.

Eenmaal geopend toont de app een foto van de gebruiker en een QR-code. Die kan worden gescand door de persoon die de identiteit van de gebruiker wil weten. Wie de app scant, krijgt niet de volledige persoonsinformatie te zien, alleen relevante informatie wordt getoond.

In een slijterij ziet een werknemer na een scan bijvoorbeeld alleen of de klant meerderjarig of niet is. In een hotel kan de gebruiker met de app bewijzen dat hij is wie hij zegt dat hij is, zonder onnodige persoonlijke details te delen.

Hotels maken nu vaak een kopie van een paspoort en krijgen daarbij alle gegevens van een burger in bezit. De burger moet er dan op vertrouwen dat het hotel goed met die informatie omspringt.

Blockchain

De echtheid van de digitale identiteitskaart wordt gecontroleerd aan de hand van een blockchaintechnologie van de TU Delft, de zogenoemde Trustchain.

Zoals alle blockchaindiensten is het voordeel van deze toepassing dat de gegevens van de gebruiker niet centraal opgeslagen en gecontroleerd worden. In plaats daarvan wordt de echtheid door het volledige netwerk gecontroleerd. Omdat informatie in het netwerk erg vaak met elkaar wordt vergeleken, vallen afwijkende gegevens snel als fraude door de mand.

De identiteitsapp wordt ontwikkeld in samenwerking met Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de de huidige producent van Nederlandse paspoorten IDEMIA. Als de test succesvol is, ziet de TU Delft mogelijkheden om met de app zowel offline als online de identiteit aan te tonen. Vooralsnog is een digitaal identiteitsmiddel geen wettelijk alternatief voor een fysieke kaart.