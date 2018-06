Facebook-bug paste privacyinstellingen van 14 miljoen gebruikers aan

Verschillende Amerikaanse media, waaronder CNBC, schrijven donderdag op basis van Facebook dat de bug tussen 18 en 27 mei actief was.

Volgens Facebook kunnen zo'n veertien miljoen gebruikers door de bug zijn getroffen. Daarbij werden de privacyinstellingen aangepast, waardoor berichten die standaard als privé moesten worden verstuurd ineens op openbaar kwamen te staan.

De fout is inmiddels verholpen, zegt privacyhoofd Erin Egan van Facebook. "We brengen iedereen die door de bug getroffen is op de hoogte. We vragen hen om de instellingen van verzonden berichten in de betreffende periode te herzien. Voor deze fout bieden we onze excuses aan."

Datamisbruik

Facebook was de laatste maanden veel in het nieuws vanwege een dataschandaal rondom Cambridge Analytica. Het bedrijf kreeg in 2015 persoonlijke data van 87 miljoen gebruikers in handen.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg werd daar in de Verenigde Staten en de EU over verhoord door parlementsleden. Het ging daarbij met name over het privacybeleid van Facebook.