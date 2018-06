Google belooft kunstmatige intelligentie niet voor wapens in te zetten

Pichai maakte de richtlijnen van Google rondom de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) donderdag bekend in een blogpost.

In het bericht schrijft Pichai dat Google geen AI ontwikkelt voor technologieën "die kwaad kunnen doen". "Als er een risico bestaat dat de technologie schade aanricht, dan gaan we er alleen mee verder als de voordelen de nadelen substantieel overtreffen. In zulke gevallen bouwen we gepaste beveiligingsmogelijkheden in."

De directeur van Google schrijft kunstmatige intelligentie niet te ontwikkelen voor wapens of voor onredelijke toezichtactiviteiten.

Pichai zegt duidelijk te willen maken dat Google op andere gebieden blijft samenwerken met overheden en het leger. Daarbij gaat het over onder meer cyberveiligheid, trainingsdoeleinden en opsporings- en reddingsmissies.

"Deze samenwerkingen zijn belangrijk", schrijft Pichai. "We bekijken manieren om het werk van dit soort organisaties te ondersteunen om burgers veilig te houden."

Verontwaardiging

De levering van kunstmatige intelligentie van Google aan het Amerikaanse ministerie van Defensie zorgde de afgelopen tijd voor verontwaardiging bij werknemers. Duizenden van hen ondertekenden een brief waarin Google werd verzocht met de samenwerking te stoppen.

"Het bouwen van deze technologie om de Amerikaanse overheid in militaire surveillance te helpen, met mogelijk fatale gevolgen, is onacceptabel", stond in de brief. Daarnaast zouden tientallen mensen ontslag hebben genomen.