Handelsminister VS bevestigt opheffing handelsverbod ZTE

Handelsminister Wilbur Ross heeft donderdag in een interview met CNBC bevestigd dat het handelsverbod met ZTE niet meer van kracht is.

Wel moet ZTE nog een boete betalen van 1,4 miljard dollar en instemmen met wijzigingen in het management. Dat is in grote lijnen de overeenkomst die ZTE en de Amerikaanse overheid met elkaar hebben gesloten.

In april legde de Amerikaanse overheid een handelsverbod op aan ZTE, omdat het bedrijf afspraken had verbroken door illegaal goederen aan Iran en Noord-Korea te leveren. ZTE staakte zijn belangrijkste activiteiten in mei.