Klantgegevens webshops waren via PostNL inzichtelijk

Het lek is inmiddels gedicht, zodat naam- en adresgegevens niet meer zichtbaar zijn via track & trace, bevestigt een woordvoerder van PostNL aan NU.nl.

Een tipgever mailde dat het mogelijk was om in elk geval klantgegevens van Zalando en Mango te achterhalen. Dat lukte door getallen in de url van de track & trace-codes te veranderen.

Ook de postcode was nodig, maar die is in het geval van retourzendingen gelijk voor alle verzendcodes.

Retourzendingen

Bij de bedrijven werden klantgegevens als afzender bij retourzendingen ingevuld. Bij Zalando was alleen de voornaam bekend, bij Mango werd ook de achternaam opgegeven. Een kwaadwillende zou vrij simpel een database met klanten van dit soort websites kunnen aanleggen.

Het gaat volgens PostNL om "een aantal webwinkels" waarbij gegevens op deze manier te achterhalen waren. Andere winkels geven hun eigen adres als afzender op en daarom zijn hun klanten niet te achterhalen.

Op dit moment is het niet meer mogelijk om de informatie van klanten te achterhalen. De afzender wordt als 'onbekend' geregistreerd en ook namen zijn niet langer zichtbaar. Volgens de woordvoerder van PostNL zijn de betreffende webshops op de hoogte gebracht.