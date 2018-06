Autoriteit Persoonsgegevens ontving 170 klachten over nieuwe privacywet

Per dag komen er zo'n 25 tot 30 klachten binnen, laat woordvoerder Pauline Gras van de AP aan NU.nl weten.

"Die komen van mensen zoals jij en ik, die denken dat hun persoonsgegevens niet goed worden verwerkt", zegt Gras. Het is volgens de AP nog te vroeg om trends in de klachten te herkennen. Het aantal binnengekomen klachten is volgens Gras "een signaal dat mensen privacy hoog in het vaandel hebben".

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei van toepassing. In de wet staat hoe instanties in Europa met persoonsgegevens moeten omgaan. De AP is de Nederlandse toezichthouder.

Capaciteit

Begin mei zei de AP zich zorgen te maken over de capaciteit van de organisatie om klachten te verwerken. De AP liet vorig jaar een onderzoek uitvoeren over de benodigde capaciteit, op dit moment bevindt de toezichthouder zich in het "hoge scenario". "We hebben het wel druk", zegt de woordvoerder.

Via een formulier op de website kunnen mensen een klacht indienen. Wel wordt altijd aangeraden om eerst zelf contact op te nemen met de instantie of betreffende persoon om privégegevens op te vragen.

Leidt dat niet tot een oplossing, dan kan het Informatie- en Meldpunt Privacy daarbij helpen. "Het soort meldingen zijn soms eenvoudig", zegt Gras. "Iemand zegt de tuin niet meer in te durven, omdat de buurman een camera in de voortuin heeft hangen. Dan kunnen we een brief sturen om de buurman op de regels te wijzen, vaak passen mensen hun gedrag dan aan. Maar het hangt af van de situatie, we kunnen ze ook opbellen of langsgaan."

Vragen

Sinds 25 mei komen er vanuit de organisaties niet veel vragen meer binnen over de implementatie van de nieuwe regels. "We krijgen nu meer vragen over de puntjes op de i, bijvoorbeeld over hoe bepaalde bestanden ingericht moeten worden."

Dinsdag bleek dat de Belastingdienst pas over een jaar aan de nieuwe Europese privacywet zegt te kunnen voldoen. De AP zegt daarover dat "de AVG voor iedereen geldt, dus ook voor de Belastingdienst".