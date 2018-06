Facebook deelt gebruikersdata met Chinese bedrijven

Het bedrijf heeft overeenkomsten gesloten met telefoonfabrikant Huawei, die ook apparatuur voor telecommasten levert. Daarnaast worden gegevens gedeeld met Lenovo, Oppo en TCL, bevestigt het sociale netwerk aan The New York Times.

De bedrijven hadden via de overeenkomst toegang tot persoonsgegevens van telefoongebruikers. Zo was het mogelijk om bijvoorbeeld de politieke voorkeur, werkgeschiedenis, relatiestatus en afgeronde opleiding van telefoonbezitters op te vragen. Het is onduidelijk in hoeverre dit ook is gedaan.

Huawei gebruikte de overeenkomst om een app voor sociale media op telefoons aan te bieden. Volgens het bedrijf bleven de gebruikersdata op de toestellen in kwestie opgeslagen, en zou het bedrijf nooit persoonlijke data op zijn servers hebben verzameld.

2010

De datadelingsdeals werden op zijn laatst in 2010 gesloten en gelden nog steeds. Facebook wil de overeenkomst met Huawei deze week wel gaan beëindigen.

Huawei ligt in de Verenigde Staten onder vuur, omdat het bedrijf nauwe banden zou hebben met de Chinese overheid. Apparatuur van het bedrijf wordt niet in Amerikaanse telecomnetwerken gebruikt, uit angst dat hiermee gespioneerd wordt. In Nederland wordt zendmastapparatuur van Huawei wel ingezet.

Facebook heeft vergelijkbare overeenkomsten afgesloten met een aantal Amerikaanse technologiebedrijven, waaronder Apple, Amazon, BlackBerry en het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung. Apple-topman Tim Cook zei recent geen gebruikersdata van Facebook te hebben opgevraagd.