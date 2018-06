'VS en ZTE bereiken overeenkomst over opheffen handelsverbod'

Ingewijden laten aan Reuters weten dat daarmee een einde komt aan het handelsverbod dat sinds april geldt.

De VS voerde een verbod van zeven jaar in, nadat bekend werd dat ZTE afspraken had gebroken. Het bedrijf leverde illegaal goederen aan Iran en Noord-Korea.

In mei staakte het telecombedrijf zijn belangrijkste werkzaamheden. ZTE is voor een groot deel afhankelijk van handel met de VS.

Om het verbod op te heffen, zou ZTE nu een boete van 1 miljard dollar moeten betalen. Daar komt 400 miljoen dollar bij als borg voor mogelijke overtredingen in de toekomst, stellen de bronnen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken zei dat "beide partijen nog geen definitieve overeenkomst hebben bereikt". Er zou al wel een intentieovereenkomst zijn getekend door ZTE.