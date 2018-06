CEO Apple: 'Privacysituatie is uit de hand gelopen'

Dat zegt Cook in gesprek met CNN. Apple presenteerde tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC nieuwe privacyfuncties voor iOS en macOS.

Beide systemen gaan zich actief verzetten tegen bedrijven die op internet tracking gebruiken, zoals bijvoorbeeld Facebook, Google en veel online advertentiebedrijven. Zulke bedrijven houden het surfgedrag van gebruikers bij aan de hand van de like- of volgknoppen die op veel sites staan.

Apple-internetbrowser Safari gaat vragen of gebruikers gevolgd willen worden, op elke pagina met een volg-knop of andere tracking-mogelijkheid. Ook maakt Apple het zogenoemde 'fingerprinting' moeilijker.

Daarbij proberen adverteerders apparaten te herkennen aan de hand van een combinatie ogenschijnlijk willekeurige kenmerken. Het land van de gebruiker, de plug-ins die zij geïnstalleerd hebben, het schermformaat, het besturingssysteem: bij elkaar opgeteld vormen die kenmerken een soort digitale vingerafdruk. Apple gaat het samenstellen van zo'n vingerafdruk met iOS 12 en macOS 10.14 actief tegenwerken.

Regulering

"Ik denk dat de meeste gebruikers niet beseffen wie hen allemaal volgt, en hoe veel zij worden gevolgd en hoe groot de hoeveelheden getailleerde data zijn die er over hen bestaan", aldus Cook.

De Apple-CEO zegt de voorkeur te geven aan zelfregulering voor bedrijven, maar bij online privacy werkt dat volgens Cook niet. "Je moet jezelf afvragen welke vorm van regulering hier goed is", zegt Cook.

"Ik denk dat de privacysituatie totaal uit de hand is gelopen." De Apple-CEO denkt dat de overheid misschien stappen zou moeten nemen.

Facebook-gegevens

Cook zegt daarnaast in gesprek met NPR dat Apple nooit geïnteresseerd is geweest in de data van zijn gebruikers. Apple heeft volgens Cook nooit gebruik gemaakt van de vermeende mogelijkheid voor telefoonfabrikanten om toegang tot Facebook-gegevens te krijgen.

Die mogelijkheid kwam maandag in het nieuws, na onderzoek van The New York Times. De krant concludeerde dat telefoonmakers jarenlang toegang tot grote hoeveelheden gebruikersdata hadden, via een inmiddels verouderde toegangsmogelijkheid. Facebook is die toegang inmiddels aan het afsluiten.