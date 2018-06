'Facebook deelde zonder toestemming gebruikersdata met telefoonmakers'

Na onderzoekt stelt The New York Times maandag dat fabrikanten via een tien jaar oude overeenkomst toegang tot veel meer data hadden dan de bedoeling was.

Het gaat om bedrijven als Apple, Samsung, Amazon en Microsoft. Die kregen tien jaar geleden speciale toegang tot de gegevens van Facebook, mede omdat appwinkels destijds nog nauwelijks bestonden en Facebook zelf nog geen toepassingen voor apparaten ontwikkelde.

Via de speciale toegang konden de bedrijven zelf Facebook-apps maken voor hun eigen apparaten, waar Facebook dat nog niet kon. Zo hadden BlackBerry-telefoons bijvoorbeeld lange tijd een Facebook-app die door BlackBerry zelf was ontwikkeld.

Meer data

Met die speciale toegang konden bedrijven echter bij data van de vrienden van gebruikers, zonder dat die daar toestemming voor hadden gegeven. Sommige bedrijven zouden zelfs toegang hebben gehad tot informatie van gebruikers die dachten dat zij alle mogelijke vormen van datadeling hadden uitgeschakeld.

Hoewel de speciale toegang dankzij de opkomst van appwinkels niet meer nodig is, bleef die vooralsnog bestaan. Pas onlangs zou Facebook zijn begonnen met het blokkeren van de toegang, voor in ieder geval 22 van de bedrijven.

Facebook zou de speciale toegang pas in april hebben teruggeschroefd, in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Daarbij kreeg een extern databedrijf toegang tot de gegevens van 87 miljoen gebruikers.

Facebook ontkent

In een verklaring verzet Facebook zich tegen het beeld dat The New York Times schetst. Het sociale netwerk bevestigt het bestaan van de deling met andere bedrijven.

Volgens Facebook hebben de bedrijven nooit misbruik gemaakt van de toegang die zij kregen. Bovendien konden de bedrijven geen Facebook-functies gebruiken zonder toestemming van de gebruiker.

Ook hadden de bedrijven volgens Facebook geen toegang tot informatie van vrienden van de gebruiker, in tegenstelling tot wat The New York Times meldt.

De speciale toegang voor bedrijven wordt inmiddels steeds minder relevant, stelt Facebook. Het bedrijf maakt voor de meeste platforms inmiddels zelf apps. Voor bedrijven die in de toekomst nog wel speciale toegang nodig hebben, werkt Facebook aan een alternatief.