Facebook stopt met overzicht voor populair nieuws

De functie verdwijnt volgende week. Facebook maakte vrijdag bekend dat Trending minder bruikbaar is geworden. Van de mensen die nieuwsberichten via Facebook lazen, was 1,5 procent afkomstig van de functie. Door ermee te stoppen zou er ruimte ontstaan voor "toekomstige nieuwservaringen".

Facebook Trending werd in het leven geroepen om nieuwsberichten sneller onder de aandacht te brengen. In 2016 bleek dat medewerkers van Facebook invloed uitoefenden op de keuze van de getoonde berichten. Zo zouden conservatieve onderwerpen nauwelijks worden belicht.

Facebook ontkende dat, maar paste Trending na de controverse wel flink aan. Zo werden de menselijke beheerders vervangen door een algoritme.

Trending was sinds 2014 beschikbaar op Facebook in vijf landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is de functie niet aanwezig.