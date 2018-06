Aandeelhouders Facebook noemen CEO Zuckerberg dictatoriaal

De eerste aandeelhoudersvergadering sinds de reeks Facebook-schandalen begon rumoerig, meldt The Guardian donderdag. Eén van de aandeelhouders werd de zaal uitgezet, omdat die had geschreeuwd dat het bij Facebook ontbrak aan democratie voor aandeelhouders.

De activistische aandeelhouder James McRitchie pleitte voor een wijziging in de stemmingstructuur van Facebook. In zijn huidige vorm is die structuur volgens McRitchie "een zakelijke dictatuur".

"Meneer Zuckerberg, leer van de geschiedenis", zei McRitchie. "Doe George Washington na, niet Vladimir Poetin."

Ook investeerder Christine Jantz zei dat de bedrijfsstructuur van Facebook veranderd moet worden. De huidige structuur werkt volgens Jantz schandalen in de hand, zoals de kwestie met Cambridge Analytica.

Onaantastbaarheid

Oprichter en CEO Zuckerberg heeft momenteel het grootste stemrecht binnen het bedrijf, ook al heeft hij een minderheid van de aandelen. De aandelen van Zuckerberg bieden namelijk tien keer zo veel stemrecht als de rest van de aandelen. Ze zijn goed voor 60 procent van al het stemrecht.

Bovendien is Zuckerberg naast CEO ook president-commissaris van Facebook. Daarmee is de wil van Zuckerberg wet en is het voor aandeelhouders vrijwel onmogelijk daar iets aan te doen.

Verantwoordelijkheid

Zuckerberg zelf ging niet diep in op de frustraties van de aandeelhouders. Hij benoemde in plaats daarvan de verantwoordelijkheid die Facebook voor zijn rol moet nemen.

Na eerdere kritiek van investeerders zei Zuckerberg dat zijn positie goed is voor een stabiel langetermijnbelang van het bedrijf.

Toch werd Facebook de afgelopen tijd geplaagd door schandalen, van het grote datalek met Cambridge Analytica tot de vondst van miljoenen nepaccounts en de verspreiding van nepnieuws via Facebook.