Facebook-gebruik onder tieners blijft dalen

Dat blijkt uit recent onderzoek van het Pew Research Center, onder ruim 1.700 Amerikaanse ouders en tieners (13 tot 17 jaar).

Het aantal tieners dat Facebook gebruikt is sterk gedaald sinds 2015. Toen deed Pew een vergelijkbaar onderzoek, en maakte 71 procent van de Amerikaanse tieners nog actief gebruik van Facebook.

Inmiddels is YouTube het belangrijkste online platform voor tieners: 85 procent van de tieners zegt YouTube te gebruiken. Instagram komt met 72 procent op de tweede plaats, gevolgd door Snapchat met 69 procent.

Van de ondervraagde tieners zegt 35 procent dat Snapchat hun meestgebruikte app is. Over YouTube zegt 32 procent van de gebruikers dat. Facebook is onder slechts 10 procent van de Amerikaanse tieners hun favoriete app, Instagram onder 15 procent van de tieners.

Vrijwel alle Amerikaanse tieners gebruiken een smartphone: 95 procent zegt een smartphone te bezitten of er toegang toe te hebben. Van die 95 procent zegt 45 procent vrijwel constant online te zijn.

Trend

Onder Nederlandse kinderen van tussen de 12 en 15 jaar oud is Facebook ook minder populair, bleek eerder dit jaar. Eind 2017 had 46 procent van de Nederlandse kinderen een account op het sociale netwerk, in 2014 lag dat nog op 80 procent.

Daarnaast daalde het totale gebruik van Facebook in de VS begin dit jaar voor het eerst sinds de oprichting van de site.

Begin dit jaar nam het gebruik van Facebook gemeten in uren ook al af, nadat de site anders werd ingericht. Dit was de bedoeling van Facebook, dat zich heeft voorgenomen de tijd van gebruikers nuttig in te vullen.