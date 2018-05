Lara Croft krijgt kleinere borsten

Dit meldt het Britse dagblad The Times zaterdag. Lara Croft, met grote borsten, wespentaille en lange benen, is nu voornamelijk populair bij tienerjongens. De zeer sexy verschijning van Lara Croft zou echter potentiƫle vrouwelijke klanten afschrikken.

Jolie

In 'Tomb Raider: Legend', de achtste in de serie, is Lara Croft dan ook minder uitdagend gekleed dan in eerdere afleveringen. Naast de elektronische Lara Croft zijn er ook Tomb Raider-films gemaakt met de Amerikaanse actrice Angelina Jolie in de hoofdrol.