Rechter verwerpt rechtszaken Kaspersky om softwareban VS

Kaspersky Lab stelde dat het verbod op software in strijd was met de grondwet. Daarnaast zou het tot overmatige schade bij het bedrijf hebben geleid.

De rechter besloot woensdag dat de ban wel degelijk grondwettelijk is, schrijft Cyberscoop.

In september werd het gebruik van software van Kaspersky Lab binnen Amerikaanse overheidsinstanties verboden door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Het ministerie is bang dat het beveiligingsbedrijf banden heeft met de Russische overheid en dat de software mogelijk voor spionage wordt misbruikt. Kaspersky heeft dat altijd ontkend. In december vorig jaar en februari dit jaar spande het bedrijf rechtszaken aan tegen de Amerikaanse regering om de ban ongedaan te maken.

Waardeloos

Volgens de rechter is de "theoretische schade" op het imago van Kaspersky "te vaag en ongefundeerd" om actie te ondernemen. Het bedrijf stelde dat het recht heeft om producten te verkopen aan de regering. Dat recht noemde de rechter "waardeloos".

"Om te verkopen moet iemand willen kopen", schrijft de rechter. "Omdat geen regeringsinstantie het product van de aanklager wil kopen, heeft het theoretische recht om te mogen verkopen geen waarde."

Kaspersky en de regering hebben niet gereageerd. De ban op software van Kaspersky binnen de regering gaat op 1 oktober dit jaar van start.

In een reactie laat Kaspersky weten "teleurgesteld" te zijn in de uitspraak. Het bedrijf blijft bij het standpunt dat de uitspraak ongrondwettelijk is. "Het beleid dat het gebruik van producten en diensten van Kaspersky Lab door de overheid van de Verenigde Staten verbiedt, ondermijnt de doelstelling van de overheid om federale systemen te beschermen tegen ernstige cyberdreigingen."

Nederland

Ook de Nederlandse Rijksoverheid stopt met het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab. Het kabinet vreest dat de software door het Kremlin gebruikt wordt voor spionage. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) verwees in mei in een Kamerbrief naar onder meer Russische offensieve digitale activiteit, die "op onder meer Nederland gericht is".