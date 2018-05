Google wil kunstmatige intelligentie niet inzetten voor legerwapens VS

Dat schrijft The New York Times.

Het is niet bekend wat er in de regels komt te staan en of ze openbaar worden uitgeven. In de komende weken moeten ze definitief op papier staan. Het leger mag volgens de richtlijnen in elk geval geen kunstmatige intelligentie van Google gebruiken in wapens.

Google werkt samen met het Pentagon aan project Maven. Daarbij worden met behulp van kunstmatige intelligentie grote hoeveelheden beeldmateriaal geanalyseerd.

Onvrede

In april stuurden ruim drieduizend medewerkers van Google een brief aan directeur Sundar Pichai om kritiek te uiten op de samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie. "Het bouwen van deze technologie om de Amerikaanse overheid in militaire surveillance - met mogelijk fatale gevolgen - is onacceptabel", stond in de brief.

De medewerkers eisten dat Google de samenwerking met het ministerie van Defensie afbreekt en dat het bedrijf belooft zich nooit bezig te houden met militaire technologie.